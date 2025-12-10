俳優の広瀬アリス（30）が9日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！世界仰天ニュース』2時間スペシャル（後9：00）に出演。10代から20代前半にかけて経験した“つらかった時期”について語った。【写真】当時11歳！スカウトされた日に撮影された広瀬アリスの懐かしショット番組では「人生でつらかった経験」というテーマでトークを展開。広瀬は「16歳から22歳くらいまで」経験した「ダイエット」に悩んでいた日々を挙げた。