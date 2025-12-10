〈「早く就職して」ひきこもりよりはマシだけど⋯26歳・司法浪人の長男を抱える“父親の本音”〉から続く問題があったのは長男だけじゃなかった⋯⋯。54歳、海運会社の管理職・加納正輝さんを襲った「さらなる試練」とは？【写真】この記事の写真を見る（2枚）社会問題化しつつある「ミッドライフクライシス」（中年の危機）に直面した50代を追った、増田明利氏によるルポルタージュ『今日、50歳になった―悩み