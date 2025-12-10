25kgもの大幅ダイエットに成功した女性が、「1年以内に痩せた」という手法を告白。MCの芸人が驚愕し、スタジオで大きな反響を呼ぶ場面があった。【映像】ミス筑波大学 25kg減のビフォーアフター他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#2が、12月8日に配信された。ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎