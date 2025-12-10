旭松食品は大阪ガスクッキングスクールと協同で「おやこ料理教室」を開催。親子で作れる高野豆腐レシピや様々な料理方法、栄養が学べるもので、11月22、23、29の3日間に、子どもとその保護者が参加した。22日に大阪市内のハグミュージアムで開催された料理教室では、21組48人が参加。講師が高野豆腐を使ったレシピを実践を交えながら説明したあと、それぞれの家族が「高野豆腐のこんがりジューシーハンバーグ」「カレー香る高