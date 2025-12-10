中部エリアでは、駅周辺などに出店する小商圏「都市型小型店」の開発に注目が集まっている。愛知県全体で人口の減少が続いている一方、名古屋市では増加傾向。都市部への人口集中に伴って、生鮮品が揃い日常使いがしやすい駅近の都市型小型店の需要が高まっており、PPIHグループ、イオングループなどが出店を進める。単身者層や若年層など普段はスーパーを使用しない顧客の取り込みを図っている。イオングループのマックスバリ