瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降も雲は広がりやすいですが、晴れるところが多いでしょう。海沿いを中心に空気が乾燥しているため、火の取り扱いに注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で14度、津山で13度の見込みです。9日と同じくらいの気温になります。 11日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇りになり、夕方は雨の降るところがあるでしょう。岡山県では雷を伴うおそれがあり