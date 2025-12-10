ヒルトン沖縄瀬底リゾートは、「伊江島フェア」を2026年1月16日から3月31日まで開催する。「アマハジ」では、アラカルトで緋桜牛のモモ肉を使用したローストビーフ丼（3,500円）や伊江島産小麦を使用したソーキそば（2,500円）、朝・夕食ビュッフェで伊江島ピーナッツと黒糖のケーキを提供する。「セマーレ」では。緋桜牛のボロネーゼと伊江島産小麦を使用した手打ちパスタ（3,200円）、伊江島産小麦を使用した手打ちパスタのペス