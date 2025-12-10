マツコ・デラックスさんがMCを務める人気番組『マツコの知らない世界』（TBS系、火曜午後8時55分〜）は、いろんなジャンルのゲストを招き、軽妙なやり取りとともに、ゲストの得意分野を深く掘り下げて紹介する内容が魅力です。2025年12月9日の放送では、香ばしいシュー生地ととろけるカスタードクリームがたっぷり詰まったシンプルながら奥深いスイーツ「シュークリームの世界」を大特集。『おとなの週末Web』で「シュークリーマン