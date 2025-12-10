住宅メーカーの突然の破産により、夢のマイホームは建つことなく、残ったのは住宅ローンだけ…。人生最大の買い物とも言える「家」をめぐり、依頼者たちから怒りの声と悲鳴が上がっています。念願のマイホームの工事を住宅メーカー「企広」に依頼したＡさん（Ａさん）「人を信じられなくなりましたし、つらかったですよね」つらい胸の内を明かすのは、兵庫県加古川市で妻と２人の子どもと暮らす公務員のＡさん（４０代）です