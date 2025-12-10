『今日、好きになりました。』（ABEMA）に出演していた多田梨音さんは12月6日、自身のInstagramを更新。同番組でカップルとなった彼氏である内田金吾さんとのツーショットを披露しました。【写真】多田梨音＆内田金吾のツーショット「2人ともビジュ良すぎ」多田さんは「きんごくんとイルミネーションでドラマ撮影しました」とつづり、1枚の写真を投稿。クリスマスイルミネーションを背景に、内田さんとぴったり寄り添うラブラブ