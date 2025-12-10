北海道岩見沢市で１２月１０日未明、除雪車と原付バイクが衝突する事故があり、７０代の男性が足を骨折した疑いで病院に搬送されました。午前４時２０分ごろ、ショベルカーの男性運転手から、岩見沢市７条西１１丁目の市道で「タイヤショベルとバイクの事故」と警察に通報がありました。警察によりますと、西に向かって除雪していたショベルカーがバックした際、後ろから来た原付バイクと衝突したということです。この