ドジャースはディアスで獲得で次なるターゲットは誰に(C)Getty Imagesドジャースが現地時間12月9日、メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアスと3年総額6900万ドル（約106億9500万円）で契約合意に達したことが複数の米メディアで報じられ、早くも次なるターゲットが話題となっている。【動画】ドジャースタジアムでも流れる！？ディアスが熱い登場曲でマウンドへ同メディアのダグ・マケイン記者は「ドジャースがこのオフ