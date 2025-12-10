愛知県一宮市の病院で新型コロナウイルス対策補助金約5千万円を詐取したとして、名古屋地検特捜部は10日、詐欺容疑で、医療法人理事今村有希子容疑者（57）を逮捕した。今村洋史元衆院議員（63）が理事長で、容疑者は今村氏の妻。