【EVO 2026】 開催期間：2026年6月26日～28日 開催地：アメリカ・ラスベガス Evolution Championship Seriesは12月10日、2026年6月に開催予定の格闘ゲームの祭典「EVO 2026」におけるメイン種目を発表した。 アメリカ・ラスベガスで開催される「EVO 2026」のメイン種目が発表。全12タイトルで「ストリートファイター6」や「鉄拳8」、「GUILTY GEAR -ST