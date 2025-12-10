ソフトバンクは10日、2026年2月1日（日）から3月3日（火）の期間で、春季キャンプとスプリングトレーニングを今年も宮崎県宮崎市と福岡県筑後市で開催することになったと発表した。また、スカパーＪＳＡＴ株式会社と、春季キャンプおよびスプリングトレーニングのネーミングライツ契約を締結。名称は「福岡ソフトバンクホークス 春季キャンプ2026 in宮崎 Supported by スカパー!」・「福岡ソフトバンクホークス スプリングトレ