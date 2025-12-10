草なぎ剛が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『終幕のロンド−もう二度と、会えないあなたに−』(毎週月曜22:00〜 ※FODほかで配信)の第9話が、8日に放送された。妻の死をきっかけに“遺品整理人”となったシングルファーザーの主人公が、遺品整理や生前整理を通じて、残された家族へのメッセージをひも解いていくというヒューマンドラマ。前回から大きくなり始めた物語の“不穏”。この第9話は、その不穏さこそが、ドラマ