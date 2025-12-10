タレントの児嶋一哉が１０日、日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）に生出演した。この日はＭＣを務めるお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太が体調不良で３日連続で欠席。９日の生放送では、代理ＭＣに同じ所属事務所の東野幸治が出演。この日は児嶋が代理ＭＣを務めた。放送中にＭＣを務める元ＮＨＫの武田真一アナウンサーが「ヤマちゃんが放送中にＸに投稿してくれたよう