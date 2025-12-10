育毛剤のグローバル市場が急拡大している。市場調査レポート「imarc」の公式サイトによると、育毛剤の市場規模は、2024年は89億ドルだったが、2033年には121億ドルに達すると予想されている。男性の「ヘアケア」はグローバルでも当たり前になってきているのだ。【写真】薬物治療の次の一手…「非接触振動圧刺激マシン」など薄毛治療の最前線とはそんな市場に革命をもたらしているのが、科学的根拠のある成分や最新ガジェットだ