来年3月のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）出場を明言した大谷翔平（31）。前回大会のような"二刀流"での大活躍に期待が高まるが、シーズン開幕前のフル稼働は負担が大きいと懸念する声もある。WBCとワールドシリーズ（WS）、2つの世界一に近づける「最高の起用法」とは──。【写真】娘の足が元気に動いて…大谷翔平がベビーカーを押して真美子さんと廊下を歩く様子WBC参加表明後の会見では、大谷自身、出場パター