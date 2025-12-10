あなたは読めますか？突然ですが、「灯籠」という漢字読めますか？お寺や神社、庭園などでよく見かけるものですが、その読み方が二文字とも常用漢字ではないため、意外と戸惑う方もいるかもしれません。気になる正解は……「とうろう」でした！「灯籠」とは、火をともす部分を囲いで覆った照明器具を意味します。古くは仏前などに献灯する目的で使われ、石造りのもの（石灯籠）や木製・金属製のものなど、様々な種類があります。例