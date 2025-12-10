あなたは読めますか？突然ですが、「邪」という漢字読めますか？一文字の漢字ですが、「邪道（じゃどう）」のように音読みで使われることが多い一方で、訓読みの形は意外と知らない方もいるのではないでしょうか？気になる正解は……「よこしま」でした！「邪」とは、心がねじれていて正しくないこと、また、そのさまを意味します。道徳や正義に反した行いや考え方について使われる言葉です。「邪（よこしま）」は「斜め（ななめ）