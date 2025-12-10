あなたは読めますか？突然ですが、「滴る」という漢字読めますか？水が流れ落ちる様子を表す、情景描写などでよく使われる言葉ですが、訓読みのこの形は、意外と読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「したたる」でした！「滴る」とは、液体が水滴となって、ぽたぽたと落ちること、または、液体が溢れるほどにいっぱいである様子を意味します。「滴」という漢字は、水が垂れるさまを表しています