中村俊輔コーチ来季J2に降格する横浜FCは10日、中村俊輔コーチ（47）の退団を発表した。元日本代表でFKの名手だった中村氏はクラブを通じ「さまざまな思いや葛藤がありましたが、指導者として、一人のサッカー人として新しい挑戦を求めた末に決めました」などとコメントした。現役時代に2度のワールドカップ（W杯）に出場した中村氏は、2019年夏に磐田から横浜FCへ加入し、22年限りで引退。翌23年からトップチームのコーチを務