茨城県古河市の介護老人保健施設で入所者2人を殺害した罪に問われた元職員の裁判員裁判で、検察側は10日、うち1人の容体は落ち着いていたとし「医師の話から、死因は外部から空気を注入された以外にない」と冒頭陳述で指摘した。