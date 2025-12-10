青森県で震度6強を観測した地震の負傷者は10日、9日から1人増え、北海道と青森、岩手の3道県で計52人になった。青森県が10日午前8時時点で37人になったと発表した。各道県への取材では、北海道では重傷1人、軽傷10人の計11人、岩手県では自宅で転倒するなどして4人がけがをした。