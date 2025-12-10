俳優中野英雄（60）が、お笑いコンビ千鳥がMCを務める9日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜午後11時17分、関西ローカル＝TVer見逃し配信あり）に出演。息子仲野太賀（32）について語った。最近、太賀とサシ飲みをしたという中野は「あんまり息子と思わないですね。見てるときは。ただのファンです。僕の好きなお芝居が向こうなんですよ」と、太賀を1人の俳優として見ていると明かした。太賀は26年度NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で