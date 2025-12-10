菰野町にある「三重県民の森」で、赤く染まったシンボルツリーフウの木の紅葉が見ごろを迎えています。「三重県民の森」は、鈴鹿山脈の麓に広がる約45ヘクタールの森林公園で、公園中央のつどいの広場にある高さ約20メートルのフウの木は「赤いクリスマスツリー」として親しまれています。今年は例年よりも1週間ほど色づくのが早く紅葉が進み、現在、見頃を迎えています。紅葉が進むにつれて葉の色が黄色やオレンジから濃い赤々と