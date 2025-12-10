8日夜、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県で震度6強の激しい揺れを観測しました。この地震で、北海道から東北にかけての沿岸に津波警報や注意報が発表されましたが、9日朝に全て解除されました。三重県内でも北部で震度1を観測しましたが、被害は確認されていないということです。津市内の漁港では、朝から船の修理などをする漁師の姿が見られ、中には「不安な夜を過ごした」と話す人もいました。三重県庁では、地震発生