三重県内のインフルエンザの患者数は2週連続で前の週を下回りましたが、依然として国が警報レベルの目安を上回っています。県によりますと、12月1日から7日までの県内のインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり41.87人で前の週から0.95人減りましたが、国が警報レベルの目安としている30人を4週連続で上回りました。保健所別の患者数は、津保健所が58.4人で最も多く、伊勢保健所が51.1人、鈴鹿保健所が45.7人となっていて、小・