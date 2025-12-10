はなわ、「高級ミニバン」納車に大興奮！2025年11月11日、お笑いタレントのはなわさんが自身のYouTubeチャンネルを更新。新たに国産の高級車を迎え入れたことを報告しました。はなわさんはどのようなクルマを購入したのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ 「はなわ」と「高級ミニバン」を画像で見る！（66枚）動画冒頭では「クルマを買い替えます」と宣言し、「3日前から寝れてない感じなんですけど、そのくらい嬉しい」と