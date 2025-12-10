北海道電力泊原発３号機について、鈴木知事は再稼働への同意を１２月１０日午後の道議会で表明する方針を固めました。泊原発３号機について、鈴木知事は再稼働に同意する方針を固めたことが関係者への取材でわかりました。１０日の定例道議会予算特別委員会で表明します。再稼働に必要とされる「地元同意」をめぐっては、泊村をはじめとする地元４町村がすでに同意を表明しています。鈴木知事は１１月２８日に再稼働を容認する考え