「第６６回２０２５年報道写真展」が１０日から、東京都中央区の日本橋三越店で始まった。同日、オープニングセレモニーが行われ、体操の女子種目別床で金メダルを獲得した杉原愛子（２６）が登場。テープカットに参加し、飾られている自身の写真の前で「体操は写真を撮るのが難しいとよく耳にする。こうやって、一瞬、その瞬間を形に残していただいて本当にうれしい。写真を見る度、演技するのは私１人ですが、たくさんの人に