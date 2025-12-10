神戸市西区の草むらで2023年、スーツケースに入った穂坂修ちゃん＝当時（6）＝の遺体が見つかった事件で、傷害致死と死体遺棄の罪に問われた母沙喜被告（37）、双子の叔母朝華、朝美両被告（33）の裁判員裁判が10日、神戸地裁で開かれ、検察側は沙喜被告に懲役8年、叔母2人に懲役7年を求刑した。判決は来年1月14日。起訴状などによると、23年6月19日、同罪で起訴された叔父大地被告（34）の指示に基づき、自宅で修ちゃんを死な