アメリカ、ニューヨーク市警察は、殺人事件が12日間連続で発生せず、過去最長記録に並んだと発表しました。ニューヨーク市警察によりますと、市内での殺人事件が今月7日までの12日間連続で発生せず、2015年の記録と並んで過去最長となりました。また、今年1月から11月末までに発生した銃撃事件は652件、被害者は812人で、いずれも統計が始まって以降最も少なく、特に11月は月間の殺人事件の発生件数が2018年と並んで過去最少の16件