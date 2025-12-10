エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が10日、自身のSNSを更新。中国の呉江浩駐日大使（62）について言及した。呉氏は9日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新し、現地記者と外務省報道官のやり取りをポスト。「記者：自民党の麻生太郎副総裁は、日本の高市早苗首相の台湾関連発言について、その姿勢を支持する発言を行った。これについて中国側のコメントは」とし、「外交部報道官：この日本の政治屋の発言は、高市首相およ