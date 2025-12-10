ウクライナ東部ドネツク州の前線で攻撃に備える第49独立砲兵旅団の兵士＝7日/Anatolii Stepanov/Reuters（CNN）トランプ米大統領がウクライナはロシアに「負けて」おり、ロシアが「優勢」だと主張したことをめぐり、複数の当局者はCNNに対し、米国や欧州は戦場で大きな変化が生じていることを示唆する新たな評価は行っておらず、ロシア軍が紛争にただちに勝利する兆候は見られないと述べた。これらの評価は微妙な状況を示している