解散を発表した2人組ユーチューバー「きょんくま」の、くまが10日までにX（旧ツイッター）や個人のYouTubeチャンネルを更新し、一般女性との結婚を報告した。くまはXで「結婚しました！！！！！」と報告。「こういうご報告をする時にはウェディングフォトとか付けるのが相場だと思うけどなんの準備も無くてすまん！！！てか嫁！！ごめん！！！」と詫びつつも、「でもまじだよ！！！！」と強調し、「＜＜＜お相手の方は一般人です