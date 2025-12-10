日本マクドナルドは12月17日、グラコロ第2弾の新商品として、「トロ旨タルタル&デミグラコロ」(単品490円〜、バリューセット790円〜)を全国のマクドナルド店舗(一部除く)で発売する。「トロ旨タルタル&デミグラコロ」(単品490円〜、バリューセット790円〜、朝マックバリューセット690円〜、朝マックコンビ550円〜)○グラコロに新商品第2弾が登場「グラコロ」の販売開始から33年目を迎える今年、長年愛されているグラコロを