サンエックスは12月20日より、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 〜すみっコと夜のひとやすみ〜」を、ファミリーマートほか全国のコンビニエンスストア、すみっコぐらしショップ、一番くじONLINE等にて順次発売する。「一番くじ 〜すみっコと夜のひとやすみ〜」今回の一番くじでは、すみっコたちの小さなお仲間「みにっコ」たちが初登場。夜のひとときをすみっコたちと一緒に楽しめるルームライトやスリッパなど、全9等級24