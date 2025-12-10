スマートウォッチ市場を切り開いた「Pebble」ブランド創業者、エリック・ミジコフスキー氏が率いるCore Devicesは12月9日(米国時間)、指輪型ウェアラブルデバイス「Pebble Index 01」を発表した。現在市場で主流となっているヘルスケア機能搭載のスマートリングとは一線を画し、Index 01は「脳の外部メモリ」を標榜する音声メモ専用デバイスとなっている。価格はプレオーダー期間中が75ドル、2026年3月の出荷開始後は99ドルとなる