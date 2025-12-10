桜島で爆発 噴煙1800ｍ 噴石９合目まで飛散 気象台によると、桜島の南岳山頂火口で10日午前10時14分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から1800mの高さまで上がりました。大きな噴石が南岳山頂火口より300から600mの9合目まで飛散し、中量の噴煙が南に流れています。 この爆発による空気の振動＝空振も観測されました。 桜島の爆発的噴火はことし170回目です。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむ