瀬戸内市役所 瀬戸内海で養殖されているカキが大量死しています。カキの養殖業者を支援するため、岡山県瀬戸内市が「ふるさと納税」で寄付を集めています。 瀬戸内市などによりますと、邑久町漁業協同組合で1年ものの養殖カキが約5割、3年ものが約9割、牛窓町漁業協同組合でも1年ものが約7割、3年ものが約8割へい死しているということです。 「ふるさと納税」は、瀬戸内市のふるさと納税ポータルサイトの専用ペ