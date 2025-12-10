東京時間10:39現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝21572.00（+211.00+0.99%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4245.40（+9.20+0.22%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先は押し目買いに支えられて上昇、時間外でもプラス圏。東京金はNY金先の上昇と円安でしっかり。