itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第393弾♡今週は、程よい甘さのモノトーンコーデ、ボア×レザーの上品大人コーデ、柄使いが秀逸な大人っぽコーデの3つをピックアップ。ボトムとブーツのバランスも絶妙だからチェックしてみてね。それでは着用アイテムをもっと詳しく見ていきましょう☆ 12／2(火)公開