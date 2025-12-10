AC55 ミミソラは、aune audioブランドの耳掛け式ヘッドフォン「AC55」を12月13日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は36,100円前後。 「世代によっては懐かしいという印象を持たれる方もいらっしゃるかと存じます耳掛け式ヘッドフォンをaune audioなりに2025年に真剣に作ってみました」がコンセプトとする耳掛け式ヘッドフォン。 同ブランドのヘッドフォンで採用しているW字型バイオファイバー/カ