6年ぶりの日テレ主演俳優の篠原涼子（52）が、来年1月期の日本テレビ系日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」（日曜午後10時半）に主演することが先ごろ、発表された。ドラマの舞台は、未決拘禁者（有罪が確定していない被疑者・被告人）を収容する拘置所。篠原はベテラン女性刑務官・冬木こずえを演じ、1人の殺人犯との出会いをきっかけに、“悪女”へと変貌していく姿が描かれる。本ドラマ制作のきっ