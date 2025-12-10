有名選手を雇えないサッカーJ2リーグで水戸ホーリーホックが初優勝を果たし、クラブ初のJ1昇格を決めた。創設31年目での昇格は史上最も遅い記録である。【写真を見る】育成には定評アリ実は「水戸」出身の日本代表選手とは？サッカーライターいわく、「約12億円の年間予算はJ2でも最低クラス。金欠で、2019年には社員への残業代未払いも発覚した。有名選手や外国人を雇えないので、常に若手主体のチームになっています」最