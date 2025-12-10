原爆慰霊碑に献花する（右から）大関安青錦、横綱豊昇龍、大関琴桜、＝10日午前、広島市中区の平和記念公園大相撲でウクライナ出身初の大関となった安青錦は10日、冬巡業に合わせて広島市を訪れ、平和記念公園内の原爆慰霊碑に献花した。安青錦は「（原爆投下は）すごく大変なこと。二度とそういうことがないように」と語った。横綱豊昇龍や大関琴桜も含め約10人が参加。一行は花束を手向けて慰霊碑の前で一礼し、原爆犠牲者を