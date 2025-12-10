【シドニー共同】オーストラリアのアルバニージー首相は10日、16歳未満の交流サイト（SNS）利用を禁止する法律により「子どもの暮らしが変わる」と述べ、意義を強調した。規制の動きは「世界に波及する」と自信を見せた。