俳優の清水尚弥（30）が10日までにインスタグラムを更新。新しい“家族”が増えたことを報告した。清水は「ご報告です。この度家族が増えました」と書き出し、2匹の猫を抱いた写真を公開。「向かって右側が晴くん（はるくん）、向かって左側がリトくんです。色が似てるんですけどお耳がくるんってしてるのがリトくんでぴんってしてるのが晴くんです」と紹介した。「この子達を幸せにするために生きていきます」と清水。「